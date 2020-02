Bruno seria usado como trampolim político em Taubaté

Bruno, campeão olímpico, não sabe onde está pisando.

E se sabe, deve ficar alerta para não ter sua imagem indevidamente usada.

O blog apurou que a possível contratação do levantador será usada como trampolim político em Taubaté pelo atual prefeito, Ortiz Júnior.

A jogada é simples e audaciosa:

O prefeito, até onde o blog chegou, pretende se candidatar a deputado federal e quer usar a chegada de Bruno, os ‘parças’ e a boa relação do mesmo com parte da mídia, como marketing para ganhar pontos com os eleitores da cidade.

Só que a oposição, ciente dos fatos e da movimentação política em Taubaté, se articula nos bastidores.

E mais: não existe garantia que a situação, e consequentemente o representante do PSDB, de Ortiz, ganhará a eleição e nesse caso, o projeto, caso o prefeito de outro partido seja eleito, corre enorme risco de não ir para frente ou sofrer para manter as contas em dia como vem acontecendo.

Hoje o clube deve 3 meses de salários aos principais jogadores do elenco.