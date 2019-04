Bye bye, Hooker!

Acabou a segunda passagem de Destinee Hooker por Osasco.

A jogadora norte-americana não terá o contrato renovado. Não houve interesse do clube em manter a oposta no BRASIL. Decisão coerente e baseada no aproveitamento abaixo do esperado.

Não foi só isso.

Hooker, para variar, novamente demorou a se apresentar, o que acabou, na opinião da maioria, custando a perda do título estadual de 2018 para Bauru.

Na Superliga fez dois jogos convincentes, ambos contra Barueri nos playoffs.

Só.

Os empresários de Hooker, segundo o blog apurou, cavam algo na China. Se não rolar de arrumar um troco por apenas 4 meses de trabalho por lá, assim fez como Tandara, ela pode acabar em clubes medianos da Turquia ou Itália.