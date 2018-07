Caderno de Rubinho pode reparar injustiça

Envolvido com a superliga feminina e agora o sul-americano de clubes, Bernardinho, técnico da seleção brasileira, tem acompanhado à distância o campeonato masculino.

O treinador delega poderes ao assistente Rubinho.

É ele o encarregado de observar e fazer as anotações pertinentes. Rubinho esteve em Berlim acompanhando no início do ano o pré-olímpico da Europa e deve ter ficado preocupado e assustado com o que assistiu.

Na final do sul-americano masculino em Taubaté não foi diferente. Rubinho viu de perto o Cruzeiro simplesmente arrasar Taubaté.

Se o dever de casa foi bem feito, o braço direito de Bernardinho foi obrigado a escrever no caderno o que constatou, ou seja, o ótimo aproveitamento de Filipe novamente.

Não é de hoje. Não é novidade.

Filipe ganhou tudo que poderia com a camisa do Cruzeiro. Estranhamente jamais teve uma oportunidade na seleção sob comando de Bernardinho.

Se vai render é outra questão.

Aos 35 anos está vendendo saúde, em grande forma e mais inteiro do que muita gente por aí.

É ponteiro passador, experiente, com a diferença de não ter o mesmo cartaz e a força política de alguns que frequentam o grupo há mais tempo.

Filipe não desiste, não deixa de trabalhar e segue sonhando com seleção. Nada mais justo.

Se o caderno de Rubinho tiver peso e se as anotações forem lidas por quem de fato manda e resolve, Bernardinho pode finalmente se render ao talento do jogador e reparar uma grande injustiça.