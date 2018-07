Café com De Gennaro: ‘Ninguém falava da Itália. Que continue assim’.

Nanjing, CHINA.

A obrigação é perguntar. Prevaleceu o bom humor e a educação.

Cruzei agora pouco no café com a líbero da Itália, Monica De Gennaro. A mais experiente jogadora da seleção italiana, com fisionomia cansada, foi simpática e enquanto escolhia as frutas falou com o blog.

De Gennaro disse que o time italiano ainda está se entrosando, sofreu uma transformação com a chegada do técnico Davide Mazzanti e que os resultados são surpreendentes para quem vê de fora e não para elas que treinam todos os dias.

A líbero brincou e disse que ninguém falava da Itália. ‘Que continue assim’, terminou De Gennaro.