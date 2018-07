Café com leite que nada! BRASIL se enrola até contra a Turquia.

Como tem sido duro assistir a seleção feminina jogar.

O momento é de renovação, novo ciclo e testes. Boa parte do grupo ainda é rotulado de inexperiente. Só que independentemente do quadro atual o que (não) tem sido apresentado é injustificável.

Fazer 3 a 2 contra a fraca Turquia é bem preocupante.

Dá para imaginar o que acontecerá se o time não evoluir daqui a uma semana quando o BRASIL enfrentará novamente a Sérvia dessa vez no Japão.

Tentando ver a coisa pelo lado positivo, o sufoco contra as turcas serviu para recuperar a ponta Rosamaria que jogou muito abaixo no sábado. Tandara, como oposta e livre do passe, foi a melhor jogadora em quadra.

Bia aos poucos vai se garantindo no meio. Agora, se Carol e Adenízia estão no mesmo estágio, por que Mara não é testada?

Quem precisa descansar é Natália. A jogadora dá sinais de estar esgotada fisicamente.

A comissão técnica fica numa sinuca de bico. Poupar Natália seria o ideal, só que sem ela em quadra, do jeito que a coisa anda, a classificação para as finais na China fica seriamente ameaçada.

Drussyla se vira bem contra Bélgica e Turquia. Pode render diante do Japão, mas a experiência quando viu as sérvias pela frente foi frustrante.

Amanda e Monique ajudam no treino e continuam excursionando pela Europa e agora Ásia.