Camila Brait é a primeira. Líbero puxa a fila e renova em Osasco

O blog crava: Camila Brait está de contrato renovado em Osasco.

Enquanto o nome do futuro patrocinador é mantido em sigilo, diretoria e comissão técnica continuam trabalhando pesado nos bastidores.

A líbero, segundo o blog apurou, acertou por um ano e está garantida para a temporada 2018/19.

É cedo, especialmente depois do baque que Osasco sofreu, para saber qual será a cara e perfil do novo time. O torcedor deve se orgulhar dos envolvidos e comemorar, nesse primeiro momento, o simples fato do projeto ser mantido.

O que vier será lucro.