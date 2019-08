Camisa pesa, sim! Rússia na Olimpíada

A Rússia escapou por pouco.

Kaliningrado viu de perto a possibilidade da seleção registrar contra a Coreia uma das páginas mais tristes de sua rica e vitoriosa história no esporte.

No jogo decisivo do pré-olímpico, a Coreia abriu 2 a 0, chegou a ter boa vantagem no terceiro set, mas cedeu, não aguentou a pressão e a Rússia, liderada por Fetisova e Goncharova, sempre ela, virou o jogo e se garantiu na Olimpíada de Tóquio vencendo por 3 sets a 2.

A Rússia mantém a tradição e jamais deixou de disputar os jogos, exceção feita ao boicote de 1984 em Los Angeles.

A Coreia, de Stefano Lavarini, terá o confronto direto com a Tailândia em janeiro. Quem vencer será o terceiro representante do continente asiático em 2020.