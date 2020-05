Campeã mundial, Sérvia supera pandemia e se apresenta para a temporada 2020

A Sérvia, vice campeã olímpica, é a segunda seleção do mundo que se apresentará para a temporada 2020.

O técnico Zoran Terzic chamou 16 jogadoras para iniciar os treinamentos em Belgrado a partir de segunda-feira. Ainda não existe previsão de amistosos.

Terzic no entanto, autorizado pelo governo sérvio, optou em não deixar as principais jogadoras do país inativas por muito tempo e sem contato com a comissão técnica.

Foram convocadas as Maja Ognjenovic, Bojana Drca e Sladjana Mirkovic, as opostos, Tijana Boskovic e Ana Bjelica, as centrais, Milena Rasic, Stefana Veljkovic, Mina Popovic e Maja Aleksic, as ponteiras Brankica Mihajlovic, Jelena Blagojevic, Bianka Busa, Bojana Milenkovic, Katarina Lazovic e Sara Lozo.

Terzic resolveu contar com uma líbero apenas. É Teodora Pusic.