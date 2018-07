Campeã olímpica a um passo do Minas

O Minas deve ser a nova casa de Tandara.

Grávida de 6 meses, a jogadora provavelmente jogará a Superliga 2015/16 pelo clube mineiro.

As negociações estão muito bem encaminhadas.

Paulo Coco, treinador do Minas e assistente técnico de José Roberto Guimarães na seleção brasileira, já deu sinal verde para a contratação. Os dois conversaram na semana passada em Campinas quando o BRASIL enfrentou o Japão.

Tandara jogou a última temporada pelo Praia Clube, de Uberlândia.

Campeã olímpica em 2012, a jogadora recebeu convite do Rio de Janeiro, de Bernardinho.

Tandara, de 26 anos, pretende retornar às quadras em novembro.

O Minas perdeu Jaqueline para o Sesi e renovou com Mari Paraíba e Carol Gattaz. O clube trouxe ainda Samara de Osasco, Mara do São Caetano e Rosamaria e Léia do Pinheiros.