Campeã olímpica confirma volta às quadras na próxima temporada

Carol Albuquerque, medalha de ouro nos jogos olímpicos de Pequim em 2008, vai voltar às quadras na próxima temporada.

A levantadora aceitou conversar com o blog e numa longa entrevista exclusiva explicou porque decidiu se afastar do vôlei temporariamente.

Carol priorizou a família e aproveitou o tempo para ‘investir’ no tênis. A atleta tem se cuidado fisicamente e garante que não faltaram propostas e convites. Ela resistiu.

A jogadora, de 38 anos, foi sincera como de hábito, disse que se sente realizada profissionalmente, mas que não esperava chegar ao ápice como atleta. Carol falou de seleção, do favoritismo no Rio e das suas apostas para a posição de levantadora.

Você abandonou mesmo a carreira ou deu apenas um tempo?

‘Preferi parar esse ano pois teria que sair de São Paulo onde minha família está e minha prioridade era ficar estar com eles. Mas voltarei para a próxima temporada’.

Não existe a possibilidade de você voltar?

‘Sim pretendo jogar algumas temporadas pois estou muito bem fisicamente e sentindo falta de competir. Em fevereiro irei jogar meu primeiro torneio da Federação Paulista de Tênis para sentir aquela adrenalina, frio na barriga e competir. É uma maneira de estar em forma pois assim treino tênis. Também faço academia todo os dias’.

Você recebeu propostas?

‘Sim. Tive proposta de clubes aqui da superliga mas de fora de SP e de fora do país. Como disse minha prioridade esse ano foi ficar em São Paulo’.

A Carol é realizada profissionalmente?

‘Com certeza me sinto realizada pois consegui conquistar quase todos os títulos importantes. Fui campeã olímpica em Pequim 2008, campeã pan-americana em Winnipeg 1999, vários sul-americanos, superliga e vice campeã mundial. Faltou o mundial’.

Quando parar definitivamente pretende trabalhar com esporte?

‘Estou com alguns projetos sociais ligado ao vôlei’.

Qual sua maior mágoa e maior alegria nesses anos dedicados ao vôlei?

‘Mágoa não tenho. Momentos difíceis mas que serviram para me fortalecer como atleta e pessoa. Alegria de ter conseguido chegar onde cheguei, conquistado os títulos mais importantes e meu filho me ver jogando desde pequeno mesmo ele não ter escolhido o vôlei como esporte. Estar jogando até então em alto nível com 37 anos (hoje Carol está com 38)’.

Muita gente não apostava que a Carol pudesse ir tão longe …

‘Eu também. Se me falassem quando nova que teria chegado onde cheguei não acreditaria pois era atacante e após virar levantadora foi onde consegui sucesso’.

Como você vê esse momento das nossas levantadoras?

‘Tirando a Dani Lins e Fabíola que já são experientes e rodadas as outras estão em processo de amadurecimento que para uma levantadora é fundamental’.

Apostaria em alguém da nova geração?

‘Algumas estão num melhor momento nessa superliga até agora pelo que tenho acompanhado. Claudinha e Nayane estão fazendo uma excelente superliga’.

O BRASIL é o favorito ao ouro olímpico?

‘Com certeza por ser o País sede e por ter vencido as 2 últimas Olimpíadas. O BRASIL é o time que todos querem ganhar’.

Quem foi o melhor treinador que você trabalhou na sua carreira?

‘Acho que um pouco de todos pois cada um tem o seu estilo de trabalho e de comando. Mas os mais vitoriosos e consagrados Zé Roberto e Bernardinho. Tive o privilégio de poder ser treinada pelos dois na seleção brasileira’.