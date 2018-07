Campeã olímpica e sem opção no Brasil, Mari pode voltar ao vôlei italiano

Sem mercado no BRASIL, Mari pode voltar ao vôlei italiano.

A jogadora, conforme o blog confirmou logo após a decisão da Superliga, não teve o contrato renovado por Osasco.

Mari não recebeu nenhuma proposta dos grandes times brasileiros.

Só o Pinheiros chegou a pensar em contratar a atleta. Os dirigentes porém esbarraram no salário exigido pela jogadora.

A opção é sair do país. Mari está tentando negociar com o Bergamo, da Itália. Não será fácil.

O clube anunciou a central belga Freya Aelbrecht que chega do rival Busto Arsizio.

A veterana levantadora Lo Bianco retorna da Turquia. O Bergamo também contará com a experiente libero Cardullo que atuava pelo Piacenza.

O time se reforçou ainda com a oposta Barun, ex-Novara, a central Gennari que chega do campeão Casalmaggiore e ponteira Aelbrecht do Busto Arsizio.

Mari, se conseguir êxito, certamente não será titular na equipe de Stefano Lavarini.

Campeã olímpica em 2008, a ex-jogadora da seleção defendeu o Pesaro entre 2006 e 2008. Na Itália, ao lado de Sheilla, ganhou a Supercopa em 2006, o campeonato nacional na temp0rada 2007/2008 e a Copa CEV.