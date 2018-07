Campinas faz hora extra e valoriza classificação do Sesi

Campinas fez mais do que simplesmente cumprir tabela contra o Sesi na Vila Leopoldina.

Contrariando todas as expectativas, o time de Horacio Dileo conseguiu uma virada surpreendente com as entradas de Baiano e Bruno Temponi , ganhou de 3 a 2, forçou o Golden Set, mas acabou eliminado da mesma maneira.

O Sesi, mesmo capenga, se superou no set desempate.

A equipe se acomodou após abrir 2 a o e com enorme soberba desprezou Campinas. O susto foi grande.

Não disputar a final do Campeonato Paulista seria um dos maiores vexames da história do clube. Fato é que o Sesi se safou por pouco.

Do outro lado Taubaté em ritmo de treino superou Atibaia por 3 a 0 com facilidade.

A sensação é que de todos os campeões olímpicos envolvidos na final, os jogadores de Taubaté estão em mais inteiros do que os do Sesi.