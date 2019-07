Campinas faz proposta e busca recursos para contratar bicampeão olímpico Serginho

Não será surpresa se o multicampeão Serginho vestir a camisa de Campinas na próxima edição da Superliga.

O blog apurou que o clube paulista fez proposta para contratar o líbero, ouviu a contraproposta e busca no mercado recursos financeiros para viabilizar a negociação.

Serginho jogou a última temporada pela Corinthians.

Aos 43 anos, o jogador não permanecerá no projeto.

Montes Claros, em parceria com o América-MG, retomou as atividades e o Corinthians terá que retomar o processo no vôlei, se for o caso, via Superliga B.