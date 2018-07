O levantador argentino Demian Gonzalez está voltando ao time de Campinas.

O blog apurou que já existe acordo entre as partes. Ele chegaria para substituir Rodriguinho.

Gonzalez passou pelo clube na temporada 2015/16 e deixou saudades. Aos 35 anos, o levantador foi indicado pelo técnico Horacio Dileo.

Depois de jogar no BRASIL, o jogador atuou no Halkbank, da Turquia, e estava no Boliviar, da Argentina.