A boa e eficiente Alexa Gray, destaque do Canadá no grupo 2 do Grand Prix, poderia ser mais uma estrangeira na próxima edição da Superliga.

A novidade seria interessante. Seria.

Isso porque a jogadora acabou optando em jogar a segunda divisão do vôlei da Itália. Alexa Gray, 23 anos, 1,85m, assinou com o modesto Soverato da A2.

Segundo o blog apurou, dois dos principais clubes do BRASIL brigavam pela contratação da ponteira canadense.