Caramuru e Valinhos virtualmente rebaixados

2016 chega ao fim e mesmo faltando 1 jogo para terminar o primeiro turno, Caramuru e Valinhos estão condenados.

A situação dos dois times é praticamente irreversível na Superliga.

Ambos não escapam mais da última posição e se nada mudar em termos de regulamento ou não surgir nenhuma virada de mesa, a tendência é jogarem o quadrangular da morte.

O torneio normalmente é disputado entre os 2 últimos da Superliga e campeão e vice da Superliga B. Isso se nada mudar ou ninguém desistir da competição para 2017/18.

O Sesi, que vai encerrar as atividades no feminino, seria hoje o segundo rebaixado no feminino e disputaria em tese o quadrangular da morte para tentar se manter na elite.

Uma eventual queda jogaria uma pá de cal no projeto.

No masculino a briga é bem mais equilibrada. Maringá dá sinais de reação, São Bernardo vai precisar manter o equilíbrio apresentado até aqui e Bento Gonçalves ligar o sinal de alerta.

Sesc, no masculino, e Barueri, no feminino, devem levar a Superliga B com pé nas costas. Subir é questão de tempo ainda que tenham que jogar o quadrangular da morte.