Caráter e dignidade dos homens de Taubaté

Uma autêntica lição de moral.

A atitude de Taubaté, via prefeito Ortiz Júnior, solidário e votando a favor do fim da Superliga mostra que nem tudo está perdido no esporte. O dirigente, mesmo consciente das dificuldades financeiras do clube, conservou bons valores, respeitou o próximo e se colocou no lugar daquele que precisa de ajuda.

Não se preocupou com ‘entrega’ de produto.

É claro que muitas vezes a dignidade humana é ferida porque não há reciprocidade, como se viu na votação. O ideal, óbvio, seria a igualdade. Mas Taubaté, via Ortiz, fez sua parte. O primeiro valor de uma pessoa deve ser a integridade.

A responsabilidade é leve e simples para quem a tem como valor.

Honestidade não é uma questão de discurso, mas sim de prática.

Foi exatamente o que fez Taubaté nesse episódio.

O jogo era outro.

Em nenhum momento discutiu quem seria primeiro, segundo, terceiro ou quem teria vaga em competição, a,b ou c. E Taubaté talvez fosse o maior interessado, afinal era o líder da Superliga e atual campeão.

Ortiz leu diferente. Ainda bem. Apenas defendeu seus jogadores, familiares, comissão técnica, torcida e cidade de um mal que assombra o mundo.

A lição: nunca perca seus valores éticos para obter valores financeiros.