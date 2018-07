Carla, pequena notável, coloca Minas no G4

O Minas tem no elenco jogadoras que fizeram parte da seleção brasileira em 2015 como Rosamaria, Leia, Mara e Mari Paraíba.

O Minas conta com a experiência de Carol Gattaz que durante anos jogou com a camisa do BRASIL, venceu 5 oportunidades o Grand Prix e foi duas vezes vice-campeã mundial em 2006 e 2010.

Quem brilhou contra Bauru porém foi Carla, ponteira de apenas 1,74m e 23 anos.

A ponteira estava inspiradíssima, marcou 21 pontos e comandou o time mineiro na vitória tranquila por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/22 e 25/20.

O resultado deixa o Minas na quarta colocação na Superliga, posição essa que pode ser ainda melhor ao fim do turno se Osasco não vencer o Rio na sexta-feira.

Nem o fator casa ajudou Bauru. Ainda sem poder contar com Érika e Valeskinha, o time do interior paulista foi completamente dominado pelo Minas e caiu para o nono lugar. A oposta Bruna e a central Fê Isis se salvaram.

O Minas contou com bom aproveitamento do bloqueio que marcou 12 pontos contra apenas 3 de Bauru.

Destaques nesse fundamento para Carol Gattaz e Mara.

O Minas ainda não está pronto. A equipe ainda oscila mais do que deveria e diante de Bauru repetiu os altos e baixos apresentados contra o Rio. Estranho foi o não aproveitamento de Tandara.

O técnico Paulo Coco deveria usar todas as oportunidades que tiver e dar ritmo para Tandara, seja na ponta ou na saída. Lá na frente o talento dela vai fazer falta e pode ser decisivo.