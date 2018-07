Caro e sem mercado no BRASIL, Lucão se separa de Bruno e pode parar na Turquia

Mais um campeão olímpico deve deixar o BRASIL em breve.

Lucão, central que jogou a última temporada pelo Sesi, está sem mercado por aqui. O atual clube já informou ao jogador que não existe interesse na renovação de contrato.

Não pelos valores aplicados atualmente.

Ninguém no país se habilita e pensa em pagar cerca de R$ 1 milhão para ter Lucão.

A parceria de longa data e que fez tanto sucesso com Bruno está desfeita. O levantador já estava acertado com o Modena antes mesmo do fim da Superliga. A dupla que deu certo há dois anos na Itália não foi cogitada pelos dirigentes italianos.

O caminho mais provável é a Turquia.

O blog apurou que o Halkbank, onde jogou Lipe, hoje no Sesi, tem interesse em Lucão.