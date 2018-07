Carol brilha em aperitivo do Rio em Manila

O resultado era conhecido de véspera.

Que o Rio, de Bernardinho, venceria o Logistics Manila por 3 a 0 era certo. O time brasileiro não decepcionou e em ritmo de treino marcou 25/15, 25/13 e 25/20.

O jogo serviu apenas de preparação para a partida contra o Pomi Casalmaggiore que acontecerá na quarta-feira e em tese vale a classificação para a fase semifinal.

Carol foi a melhor jogadora em quadra e se aproveitando da fragilidade do adversário fez 10 pontos só de bloqueio. 13 no total.

O Rio fez ainda 9 de saque.

Bernardinho deixou todas as jogadoras ‘brincarem’ e sentirem o gosto do mundial logo na estreia. O técnico usou as 11 das 12 inscritas.

A partir de quarta ou no máximo quinta-feira a coisa fica séria.