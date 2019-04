Carol Gattaz, Bruna, Macris, Lyara e volta de Léia serão as novidades na lista do BRASIL para VNL

O blog apurou e teve acesso a lista das 30 jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da VNL. Das 30, 5 serão descartadas e o treinador tem até o dia 11 de maio para divulgar a lista final.

Carol Gattaz, Bruna Honório, Macris, Lana e Léia, todas do Minas, são algumas novidades. Michelle do Praia também está na relação.

Léia e Michelle pediram dispensa em 2018.

Uma das maiores surpresas é a levantadora Lyara, do Pinheiros.

Completam a lista Mara, Macris, Gabizinha, Mayany e Natália, do Minas. Paula Borgo, Rosamaria, Carol e Suelen, do Praia. Fabíola, que foi para o Rio, também está entre as 30.

Fernanda Garay está fora.

Roberta, Juma, Amanda, Bia, Milka, Lara e Natinha treinam em Saquarema.

Tandara ainda não se apresentou o que deve acontecer em breve. Drussyla será reavaliada.

O BRASIL estreia na VNL dia 21 de maio. As finais serão em julho na China.