Carol se apresenta à seleção e pode ficar de vez no Rio.

O Rio já tem uma alternativa caso não consiga tirar Bia de Osasco.

São boas as possibilidades do atual campeão da Superliga repatriar Ana Carolina da Silva, a Carol. O blog apurou que Carol está voltando ao Rio de Janeiro não apenas para treinar com a seleção em Saquarema.

Pode ser de vez. E sozinha.

Carol jogou a temporada passada no Nilufer, da Turquia, ao lado de Anne Buijs.

A empresária de Carol, Ana Flávia, confirmou a negociação a fontes ligadas ao blog. Ninguém comenta ou fala oficialmente da volta dela com o Rio disputando a decisão.

Se a coisa acontecer, alguém vai sobrar no meio.

Juciely, Mayhara ou Vivian.