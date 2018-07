Casa do Vôlei, reconhecida, planta semente e deixa legado eterno no Rio

O vôlei deixou sua marca. O vôlei foi pontual. Imbatível e merecidamente premiada no quesito legado.

Foi extremamente válida a iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRio) em parceria com a Empresa Olímpica Municipal (EOM), com a Subsecretaria de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e com a Coordenadoria da Prefeitura.

A criação do prêmio ‘Casas da Hospitalidade Rio 2016’ acabaria por eleger as melhores casas da Olimpíada que concorriam indiretamente com os pontos turísticos do Rio e as arenas espalhadas pela cidade.

Em apenas 180 dias a escola municipal Cícero Penna foi absolutamente reformada, recebeu as personalidades do esporte e hoje funciona normalmente para os alunos.

A escola recebeu investimento de meio milhão de reais. Toda parte elétrica e hidráulica foi trocada e o espaço foi cedido durante os jogos quando os alunos estavam de férias.

A FIVB deixa dois Centros de Treinamento de Vôlei. Um localizado no Forte do Leme e o outro no Morro da Formiga. Os projetos são bancados pela FIVB.

Os dirigentes da entidade acertaram em cheio.

A Casa do Vôlei foi montada reunir a comunidade do vôlei e virou ‘escritório’ durante os 15 dias de Olimpíada. Empresários, entusiasmados, fecharam negócios.

A FIVB planta sementes, deixa seu legado e mira o futuro ao olhar para as crianças.

O futebol é e será sempre o esporte número 1 no BRASIL. O vôlei está consolidado em segundo lugar.

Daqui a 4 anos não será diferente no Japão no Japão (Tóquio), país que rende à modalidade seus principais contratos comerciais com patrocinadores.