O blog crava: Heidy Casanova jogará a Superliga.

A cubana está assinada com um dos principais clubes do país e será anunciada em breve. Será a primeira experiência dela no BRASIL depois de duas temporadas no Volero Le Anet, da França.

Casanova atua como oposta, tem apenas 20 anos e 1,84m.

Ela jogou nas categorias de base de Cuba e abandonou a seleção depois de jogar o mundial sub-23 na Eslovênia em 2017.