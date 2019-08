Caso Corinthians: campeões olímpicos preparam nota de repúdio e cobram transparência da CBV

A crise está longe do fim.

Agora será a vez dos ex-jogadores, entre eles campeões olímpicos como Tande, Amauri, Talmo, Pampa e representantes da geração de prata, se manifestarem a favor dos atletas do Corinthians/Guarulhos que levaram calote do clube paulista e não receberam salários pelos serviços prestados na última Superliga.

A nota de repúdio é assinada pelas ‘Lendas do Vôlei’ e cobra explicações da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, chama a entidade de imoral e pede transparência no caso envolvendo a inscrição de Montes Claros que emprestou o CNPJ para que o Corinthians jogasse a competição.

O blog teve acesso a nota que será divulgada em breve oficialmente:

NOTA DE REPÚDIO

Vimos a público, através da presente, externar o nosso sentimento de indignação em relação à situação vivenciada pelos atletas e integrantes das Equipes Corinthians/Guarulhos e Caramuru Vôlei na temporada 2018/2019. Não poderíamos nos calar sabendo que estas pessoas trabalharam, se dedicaram e vestiram a camiseta destes times por uma temporada inteira, mas não receberam aquilo que fora prometido e acordado. Não é a primeira vez que tal fato ocorre com equipes desportivas, mas esperamos que seja a última! Este é um de nossos objetivos. Estaremos sempre observando e nos posicionando, buscando o crescimento e melhorias para o nosso esporte. Ainda, exigimos que a Confederação Brasileira de Voleibol – CBV se manifeste publicamente quanto aos critérios utilizados para a inscrição da equipe AAESB/Montes Claros na Superliga 2019/2020, pois ela está inscrita na vaga que fora utilizada pela equipe Corinthians/Guarulhos. O Regulamento da Superliga é claro no que tange ao “fair play financeiro”. Está expressamente previsto (Artigo 12.1, ‘f’) que a inscrição das equipes está condicionada à entrega da “Declaração de Regularidade Financeira Total”. Assim, se existe alguma “brecha” no regulamento que “permitiu” a inscrição da equipe AAESB/Montes Claros na Superliga 2019/2020, esta deve ser imediatamente revista e retirada do regulamento do campeonato. A CBV, que tem mais de 60 anos de existência, deve primar pela transparência e moralidade dos seus atos, pois responde pelo voleibol, que é o segundo maior esporte do país. Inclusive, devido à importância da Entidade, que organiza um dos maiores campeonatos de voleibol do mundo, tem a obrigação de ser referência e exemplo para todos, mas para isso deve respeitar as equipes, os torcedores e os atletas, que precisam ter os seus direitos resguardados!

Assinado: Lendas do Vôlei

Assinam a nota 78 pessoas: Dirceu, Dema, Gustavo, Léo, Talmo, Douglas Chiarotti, Royal, Joel Monteiro, Silvio, Pezão, Eduzão, Alex Schorr, Jorge Edson, Marcio Manfrin, Sílvio, Kale, Marcio Poletto, Rabelo, Evandro Pontes, Rivaldo, Dentinho, Orlando, Gilson, Badá, Rodrigo Rivoli Cidão, William, Leco, Tande, Renato Felizardo, Amauri, Pelé, Jonas, Toaldo, Marcelo Romão, Elberto, Djalma, Juliano, Pampa, Carlos Rogério, Helder, Folle, Rodrigão, Sloboda, Santa Cruz, Clésio, Fábio, Crystal, Renato Banana, Sidão, Luciano Bozko, Bruno Zanuto, Gringo, Celsinho, Madeira, Aureliano, Zago, Marquinho, Betão, Allan, Paulo Roese, Paulo Rogério, Robson Miranda, Celso, Tuba, Ale, Tito, Fabiano (FabiFera), Chicão, Cleber, Itápolis, Hermiso, Toninho, Leandro, Minuzzi, Boni, Riad e Jeffe.