Caso de Thaísa não é cirúrgico e jogadora ficará 3 meses longe das quadras.

Boas notícias chegam da Turquia.

O blog apurou que, diferente do que as imagens sugeriram, o caso de Thaísa não é cirúrgico.

A lesão, ainda que séria, atingiu os ligamentos do tornozelo.

Thaísa está bem, dentro do possível, e deve deixar o hospital no máximo na sexta-feira.

Ela tem recebido muita solidariedade, visita das companheiras de Eczacibasi e apoio das jogadoras da seleção por mensagens via celular. O técnico José Roberto Guimarães também telefonou para a atleta.

A previsão é que Thaísa fica 1 mês sem poder pisar. Depois serão pelo menos mais 6 semanas de fisioterapia.

A jogadora fica fora da Champions League e da fase final do Campeonato Turco. O Eczacibasi também não terá Thaisa no mundial de clubes do Japão em maio.

Thaísa deve aproveitar o período de inatividade para operar o menisco, cirurgia que já estava programada.

Ela ainda não decidiu se vai fazer a recuperação na Turquia ou no BRASIL. Thaísa tem mais um ano de contrato com o clube.