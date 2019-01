Castellani, sem limites, não resiste à tentação em Taubaté

Estava bom demais para ser verdade.

Daniel Castellani, argentino que dirige Taubaté, vinha dando sinais que deixaria de lado os compromissos firmados com os jogadores compatriotas do clube e pensaria somente no time.

Ledo engano.

O técnico voltou atrás e escalou Nico Uriarte como titular contra Campinas pela Copa Brasil no Abaeté. Castellani deixa claro que não teme nem mesmo o maior patrimônio de Taubaté: a torcida.

Passa por cima.

Só que o treinador, como era de se esperar, teve que se render logo no primeiro set quando precisou usar Rapha. A entrada dele acabaria sendo decisiva para a virada e vitória por 25/22.

Apesar da teimosia, Taubaté fez 3 a 1 e se classificou. Passou e continua, inacreditavelmente, cada vez mais nas mãos de Castellani que faz o que quer e bem entende do time.