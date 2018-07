Castelo desmorona e Sesi vive no mundo do faz de conta

A derrota para o ‘penetra’ Brasília não chega a ser uma surpresa.

Perder, por sinal, virou uma rotina no Sesi. As jogadoras se acostumaram a conviver com os resultados negativos.

Talmo continua se superando a cada partida. Dessa vez demorou para tirar Carol Leite e depois, inexplicavelmente, usou Jaqueline, que veio do banco, como oposta na vaga de Andreia, deixando Sabrina, jogadora da posição, na reserva.

Não poderia dar certo, como não deu.

É bom deixar claro que não tem faltado disposição para o grupo. O que falta é técnico. Ajuda.

Tática passa longe da Vila Leopoldina.

As jogadoras, coitadas, se esforçam dentro de quadra, mas estão absolutamente perdidas e quando olham para o banco o desespero só aumenta.

Talmo não assume nada. Faz pior. Joga a responsabilidade nas jogadoras. Raramente assume a postura de técnico.

O Sesi é hoje rigorosamente a imagem do treinador.

Enquanto o castelo desmorona, pobres dirigentes, coniventes e passivos, vivem no mundo do faz de conta.