Castigo funciona, Sesi usa o melhor e vence Praia Clube

Jaqueline, enfim, respondeu na bola.

Suspensa do jogo contra Brasília e barrada diante do Pinheiros, a jogadora voltou ao time titular em grande estilo. Escalada desde o início por Talmo de Oliveira, a ponteira da seleção fez 24 pontos na vitória do Sesi por 3 a 2 contra o Praia Clube, de Uberlândia.

Talmo agiu com inteligência, deixou a vaidade de lado, pensou no emprego e no grupo. Sabia que diante do Praia precisaria contar com a força máxima.

Ellen voltou para a reserva e Angélica foi mantida no meio.

O treinador parece ter aprendido com as lições da temporada passada quando escalava cada partida uma levantadora diferente. Pri Heldes assumiu, ao que tudo indica, a condição de titular.

Bom para o Sesi. Melhor ainda para Fabiana, cada vez mais entrosada, rendendo melhor e voltando a sorrir.

A vitória fortalece o Sesi. Dá moral para um time que luta contra as adversidades e os problemas internos.

O Praia perdeu a invencibilidade e valorizou a vitória do Sesi.

A norte-americana Alix Klineman foi a maior pontuadora. A cubana Ramirez foi regular no ataque e mostrou a garra habitual de sempre. Natasha se destacou no bloqueio, fundamento que quase não funcionou no Sesi.

A derrota, primeira na Superliga, empurrou o Praia para o terceiro lugar.

O Sesi é o sétimo com 10 pontos.