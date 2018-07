CBV age e oferece seleção brasileira para salvar gaúchos na Superliga

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, cumpriu o papel que se esperava.

Como a Federação Gaúcha não se mexeu, no caso envolvendo a participação dos clubes gaúchos na Superliga, a entidade, via Ricardo Trade, solicitou encontro com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori.

O CEO da CBV pede uma reunião e deixa claro, segundo o blog teve acesso, que pode usar a seleção masculina para que os times não sejam prejudicados.

Ricardo Trade oferece indiretamente a possibilidade de levar o BRASIL para jogos exibição no estado e quem sabe até partidas da Liga Mundial de 2017 ou 2018.

O dirigente pretende em troca que o governador volte atrás e libere a verba do projeto Pró-Esporte no estado.

José Ivo Sartori cancelou o projeto e a maior parte da verba de Bento Gonçalves vinha exatamente de lá.

Algumas pessoas, não do clube, estariam sendo investigadas e acusadas de favorecimento financeiro. Diante do quadro, Ivo Sartori suspendeu o apoio até que as denúncias sejam esclarecidas.

Bento não tem alternativas para sobreviver. Hoje estaria fora da Superliga.