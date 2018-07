CBV antecipa final entre Rio e Osasco para o fim de janeiro

Maiores rivais do vôlei feminino do BRASIL, Rio e Osasco vão se encontrar nas semifinais da Copa Brasil, antecipando assim a decisão do torneio.

A competição, que começará dia 22 e será decidida no fim do mês de janeiro, classificou os oito primeiros colocados do turno da Superliga.

Antes porém, o Rio, em primeiro lugar, terá que passar pelo São Caetano, oitavo. Osasco, quarto, enfrentará o Rio do Sul, quinto. Ganhando seus respectivos jogos, Rio e Osasco se pegam nas semifinais.

A primeira fase marca ainda Praia Clube x Sesi em Uberlândia e Minas x Brasília em Belo Horizonte.

Os vencedores também se encontram na semifinal.

Dois fatos curiosos marcam a edição de 2016 da competição.

A CBV poderia explicar porque as finais serão jogadas em Campinas, no ginásio Taquaral. A cidade não tem nenhum representante na Superliga Feminina.

O Pinheiros, atual campeão, ficou de fora porque terminou o primeiro turno apenas em nono lugar.