CBV monta esquadrão extra-quadra e alerta sobre armadilhas na praia.

Fort Lauderdale, EUA.

Se o evento primou pela organização e estrutura, o vôlei brasileiro fez bonito dentro e fora de quadra.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, montou um verdadeiro esquadrão aqui na Flórida. Gente vestindo a camisa do BRASIL por todos os lados e melhor, trabalhando.

Estrutura inigualável.

Supervisores, fisioterapeuta e estatístico.

O blog conversou com o gerente de seleções, o ex-jogador Franco. A primeira resposta dele impressionou pela sinceridade e objetividade, sem se iludir:

‘Planejar não quer dizer que vamos ganhar. Agora não ter planejamento significa necessariamente derrota. O que estamos vendo aqui na Flórida é reflexo do que aconteceu em 2015. O BRASIL foi muito bem em todas as etapas. Isso é fruto de organização e trabalho sério com dedicação dos envolvidos’.

Pressionada, a CBV confirmou antes do previsto os nomes das duplas classificadas para a Olimpíada. Franco preferiu não entrar em detalhes sobre a polêmica decisão:

‘O que eu sei é que se classificaram aquelas duplas que alcançaram os resultados dentro de quadra. Simples. Se houve pressão externa para mudanças, eu desconheço completamente’.

O domínio do BRASIL no cenário mundial não ilude o ex-jogador. Franco faz um alerta:

‘Ser primeiro hoje não dá garantia de nada ao BRASIL na Olimpíada. É sinal de que estamos no caminho certo. Só. Não podemos cair na armadilha de achar que está tudo bem, que somos os melhores e não somos ameaçados. Assim ecaímos na famosa zona de conforto e acomodação. Já vi isso acontecer diversas vezes na praia e em diferentes modalidades’.

Franco discorda quando o assunto é pressão de jogar uma Olimpíada em casa:

‘Honestamente acho que a pressão está do outro lado. Nossos adversários é que vão sentir a arena cheia, torcida e atmosfera carioca. Nós não. Procuro ver as coisas pelo lado positivo sempre. É assim que funciona o esporte’.

Ele faz questão de enaltecer as virtudes das 4 duplas brasileiras e as dificuldades do dia a dia nas etapas:

‘Se ilude quem acha que essa turma tem vida boa, regalias e só viagens. É um desgaste intenso. Não é fácil. O vôlei de praia é um esporte diferenciado. São dois apenas. Sem poder substituir. Você precisa ser família, ter sensibilidade, companheirismo, caso contrário não dá certo. Joguei anos com o Roberto Lopes e a gente se conhecia muito. Um simples olhar era o suficiente. As vezes você tem que jogar pelos dois’.

Franco deixa claro que hoje o sistema é diferente do passado. A CBV montou um time, mas garante que a decisão continua nas mãos dos jogadores:

‘Será sempre assim. O técnico conta muito nos treinos e na preparação, mas dentro de quadra, no jogo, é o jogador que resolve e toma as decisões. Muitas vezes cabe a ele mudar a estratégia de uma partida no primeiro saque e alterar tudo que foi combinado. O que damos é suporte do lado de fora, sem jamais interferir nas escolhas’.

Franco está com 48 anos, jogou mais de 11 anos com Roberto Lopes e representou o BRASIL na Olimpíada de Altanta em 1996. Ganhou dez títulos de Circuito Mundial, além de outros três Campeonatos Mundiais.

Assumiu o cargo em junho de 2014.