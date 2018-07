CBV não cogita Bernardinho em outra função e veta Rubinho como técnico da seleção

Bernardinho terá que rever seus planos para 2017.

Ricardo Trade, CEO da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, procurou o blog para esclarecer pontos importantes sobre o futuro da seleção masculina:

O blog apurou que Bernardinho pensa em criar e assumir a função de coordenador. Dessa maneira continuaria mandando e ligado diretamente ao projeto. Rubinho, hoje assistente, é o nome sugerido pelo técnico para assumir o cargo.

A notícia foi divulgada pelo blog no início do mês.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/rubinho-e-escolhido-para-suceder-bernardinho-na-selecao-brasileira/

Ricardo Trade, o Baka, deixa claro que a CBV não trabalha com a hipótese de ver o treinador longe da quadra e Rubinho como técnico da seleção:

‘Não existe a menor chance e isso jamais foi cogitado. Nossa proposta é simples e já foi enviada ao Bernardinho. A CBV pretende dar continuidade ao trabalho, ou seja, Bernardinho como técnico. Não trabalhamos com a possibilidade dele exercer ou criar situações diferentes e muito menos o Rubinho ser o treinador da seleção brasileira. Nosso modelo é bem claro e estamos aguardando pacientemente uma resposta dele’.

Baka admite que só uma determinação do presidente Toroca poderia mudar o atual cenário:

‘Se vier uma ordem de cima é diferente. Aí sentamos e conversamos. Caso contrário vamos seguir o que foi previamente determinado’.

O dirigente aproveitou o contato com o blog e explicou que estava satisfeito com o trabalho do ex-jogador e que a decisão de sair da CBV foi absolutamente pessoal:

‘Renan decidiu sair por conta própria e não tem a ver com a continuidade do Bernardinho na seleção. Reitero a maior confiança no trabalho do Radamés Lattari que será o novo diretor de seleções’.