CBV não tem protocolo para Superliga e clubes terão que arcar com testes para Covid-19

Seria cômico se não fosse trágico.

Os gestores e os patrocinadores, aqueles que restam, que preparem os bolsos e se virem nos respectivos orçamentos.

A bomba vai estourar nos clubes.

Como se não bastasse a possibilidade de perder a parceria com a GOL, empresa aérea, a CBV, segundo o blog apurou, não tem hoje nenhum protocolo de testes para o coronavírus.

Foi o que deixou claro o superintendente da entidade, Renato D’ávila, um dos ‘jênios’, na abertura da última reunião com os representantes dos times na semana passada. O tema sequer foi colocado em pauta.

As prioridade, pasmem, foram a tabela, o formato da competição e questões relacionadas ao rebaixamento.

Saúde zero.

A informação foi confirmada ao blog por vários gestores, a maioria inconformada com a posição do dirigente citado. E não é para menos.

Ainda que continue afundada em dívidas e atravessando grave crise política e financeira, a CBV não teve gastos com as seleções de base e adulta em 2020, ou seja, era obrigação assumir a responsabilidade, ajudar e arcar com os testes para Covid-19.

Não será assim.