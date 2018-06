CBV se pronuncia, rebate e desmente federações.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, decidiu se pronunciar sobre o post veiculado no dia de hoje.

Eis o-mail na íntegra:

Senhor Jornalista Bruno Voloch, em reposta ao e-mail encaminhado por vossa senhoria, dia 15 de março de 2018, às 08hs e 59min, à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Voleibol, no qual solicita uma resposta da CBV a respeito de denúncias publicadas por esse Blog em matéria intitulada “Traição em Maceió e mensagens escancaram crise e desconfiança contra CBV: Gestão Temerária e Amadora”, informamos que:

Considerando que o oficio nº 12/2018 da Federação Gaúcha de Voleibol, datado de 08 de março de 2018, encaminhado à CBV e distribuído inclusive ao seu Blog – e publicado, esclarece e sana por completo qualquer assunto relacionado aos pedidos de informações da Federação do Rio Grande do Sul,

Considerando ainda que as informações veiculadas pelo Blog, na matéria mencionada – publicada no dia 15 de março, às 08hs, não condizem com a verdade dos fatos ocorridos na citada reunião, e principalmente pelo fato da matéria ter sido publicada antes do pedido de informações, o que não possibilitou que agregássemos à matéria jornalística a versão da CBV,

A CBV julga não ser mais necessário o envio dos esclarecimentos, uma vez que a publicação sobre a posição da entidade deveria ter se dado no mesmo post que trouxe as informações –enviadas ao seu Blog – que reiteramos estarem totalmente deturpadas.

Atenciosamente,

Confederação Brasileira de Voleibol

Entenda a origem da denúncia:

Diferente do argumenta a CBV, o blog, como mostra o post, deu como de costume o direito da entidade se defender das acusações provadas pelas mensagens recebidas, portanto absolutamente verídicas.