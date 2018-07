Chance zero para nova regra em 2018

Osaka, Japão.

Não existe a menor possibilidade do vôlei sofrer novas mudanças em 2018.

O blog apurou que as regras que estão testadas no mundial feminino sub-23, na Eslovênia, não serão colocadas em prática no ano que vem.

O campeonato é disputado em melhor de 7 sets de 15 pontos. O objetivo é diminuir o tempo de jogo.

Luiz Fernando Lima, secretário geral da FIVB, Federação Internacional de Vôlei, foi bem claro quando perguntado:

‘Não é uma coisa simples. Não se muda nada da noite para o dia sem que a gente faça uma análise completa, veja números e estude profundamente o assunto. Assim será feito. Ainda não recebemos os relatórios. O que posso dizer é que antes do congresso técnico nenhuma decisão é tomada. Chance zero em 2018.’.

O congresso normalmente acontece antes dos mundiais.

O Japão vai sediar o feminino. Itália e Bulgária vão organizar em setembro de 2018 o mundial masculino.