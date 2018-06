Pinheiros e São Caetano deverão novidades no banco para a temporada 2018/19.

O blog apurou que Paulo de Tarso não continua como técnico. A diretoria do Pinheiros analisa alguns nomes no mercado. A insatisfação quanto a conduta do treinador com as jogadoras no dia a dia foi determinante para a decisão.

Não será surpresa se Hairton Cabral assumir o Pinheiros.

O blog tem informações que Antônio Rizola deve chegar para dirigir o São Caetano.