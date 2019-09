Cheirinho no vôlei: Hanna Tapp ameaça trocar Flamengo pelo Hitachi do Japão

A norte-americana Hanna Tapp mal chegou e pode deixar o Flamengo.

O blog apurou que a jogadora estaria trocando o clube brasileiro pelo vôlei do Japão. A proposta, segundo consta, seria infinitamente superior em termos financeiros, algo em torno de 100 mil euros.

Uma fonte ligada à federação confirmou a informação.

O Hitachi Rivale deve perder a central Rachel Adams que tem uma lesão no joelho. Hanna teria sido indicada e as negociações evoluíram rapidamente.

Hanna ganhou prestígio com Karch Kiraly e é uma das 14 atletas relacionadas para a Copa do Mundo do Japão.