China age e não espera por Natália

A possibilidade de Natália jogar a próxima temporada no vôlei da China diminui consideravelmente.

A transferência da jogadora, que era dada como certa, virou uma grande incerteza.

O Rio, de Bernardinho, tentou renovar com Natália, mas declinou quando soube dos valores que estavam sendo aplicados nas negociações para o exterior.

O blog tem informações de que para continuar no BRASIL, o pai da atleta, que cuida dos interesses da carreira da filha, pede cerca de R$ 2,5 milhões.

Ninguém se aventurou.

Empresários ligados a clubes chineses chegaram a falar em US$ 900 mil. As conversas foram lentas e não evoluíram.

A China não esperou. Agiu.

O Beijing levou a norte-americana Kelsey Robinson que estava na Itália. O Tianjin contratou a sérvia Mihajlovic e a cubana Carrillo.

Outra ex-jogadora do Rio vai jogar na quadra após a Olimpíada. A canadense Sarah Pavan será do Shanghai. Junto com ela chega Helena Havlekova, da República Tcheca.

Natália tem hoje uma proposta de US$ 500 mil para jogar no Fenerbahçe, da Turquia.