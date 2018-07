China conquista Copa da Ásia. Japão é quarto e Coreia fica em último lugar.

Pelo jeito o domínio da China no continente asiático vai durar um bom tempo.

A seleção atual campeã olímpica conquistou pela quarta vez a Copa da Ásia. Mesmo sem contar com a técnica Lang Ping e boa parte do grupo que ganhou a medalha de ouro no Rio, a China venceu com tranquilidade a competição.

Na final as chinesas bateram o Cazaquistão por 3 a 0. Li Jing foi eleita a MVP do campeonato.

A Tailândia fez 3 a 0 no Japão e ficou com o bronze.

O torneio foi jogado em Vinh Phuc, no Vietnã.

O mais surpreendente foi ver a tradicional seleção da Coreia do Sul, que optou em jogar a Copa da Ásia com um time sub-23, terminar em último lugar. Prata em 2014, as coreanas conseguiram perder para o Vietnã por 3 a 2.

O torneio é disputado a cada dois anos.