China derrota Rússia, é virtual campeã da Copa do Mundo e garante vaga na Olimpíada

China e Sérvia são duas primeiras seleções classificadas para os jogos olímpicos do Rio em 2016.

Oficialmente a confirmação só irá acontecer no domingo.

Os resultados da penúltima rodada da Copa do Mundo do Japão deixaram as chinesas com o título e ambas virtualmente na Olimpíada.

Jogando em Nagoya, a China derrotou a Rússia por 3 a 1 e alcançou a nona vitória na competição.

A jovem Thing Zhu foi o nome do jogo com 29 pontos. Jogo muito equilibrado no ataque, mas decidido no bloqueio e no saque a favor das chinesas.

Nem os 40 pontos de Kosheleva e Goncharova livraram a Rússia da segunda derrota na Copa do Mundo.

A Sérvia não teve dificuldades e arrasou o Quênia por 3 a 0, chegou aos 24 pontos e as mesmas 9 vitórias em 10 jogos.

Na última rodada as sérvias encaram a Argentina.

A China joga contra o Japão.

Certo é que as japonesas não vão fazer o menor esforço para vencer. Sem chances de classificação, o Japão vai se ‘contentar’ em ver a China comemorar o título com a vitória. O resultado será interessante para o Japão e deixará o caminho livre no pré-olímpico da Ásia, obviamente sem a presença das chinesas, virtuais campeãs e já classificadas para a olimpíada do Rio.

A China, com 3 títulos, não conquista a Copa do Mundo desde 2003 e vai se igualar as cubanas, maiores vencedoras da competição.