China mostra força, confirma favoritismo e faz 3 a 1 nos Estados Unidos

Deu China.

No jogo mais esperado da primeira fase do Grand Prix, a China derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1 em Ningbo.

As chinesas abriram 2 a 0 com 25/20 e 25/19, os Estados Unidos reagiram no terceiro set com 25/15 e no quarto set, o mais equilibrado, a China fez 25/23.

Karch Kiraly, técnico norte-americano, ainda pediu o ‘desafio’ mas a arbitragem confirmou toque no bloqueio no ataque de Zhang.

A craque Zhu Ting foi a maior pontuadora da partida com 17 pontos. Akinradewo marcou 16 pelos Estados Unidos.

A China fez 15 pontos de bloqueio contra 17 dos Estados Unidos, mas foi mais eficiente no saque e no ataque.

As chinesas, de Lang Ping, fecham a fase com 3 vitórias em 3 jogos.