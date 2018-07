China nos braços do povo e Rússia procura novo técnico

Duas das grandes potências do vôlei feminino mundial vivem momentos completamente opostos.

Milhares de torcedores lotaram o aeroporto Deng Xiaoping, em Pequim, para receber as jogadoras da seleção da China, medalha de ouro no Rio.

Ting Zhu e a técnica Lang Ping foram as mais ovacionadas pela público. As chinesas recebem ainda essa semana homenagem do presidente Xi Jinping.

Festa na China e pressão na Rússia.

Ex-jogadoras da seleção russa como Godina e Gamova não pouparam críticas ao técnico Yuri Marichev.

A situação do treinador é desconfortável e a tendência é que Marichev deixe o cargo em breve.

A Federação da Rússia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso mas nos bastidores os comentários dão conta de que os dirigentes já procuram um novo nome para assumir a seleção.

Marichev está com os dias contados.