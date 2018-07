China volta ao topo e conquista Copa dos Campeões com uma rodada de antecedência.

Nagoya, Japão.

A China literalmente sobrou e conquistou pela segunda vez na história a Copa dos Campeões. As chinesas quebram um tabu de 16 anos sem título.

O domingo, nesse caso, será apenas de comemoração para a seleção medalha de ouro na olimpíada do Rio.

A vitória dos Estados Unidos por 3 sets a 2 contra o Japão garantiu o título para as chinesas com uma rodada de antecedência. Com 4 vitórias e 11 pontos, a China, que bateu cedo a Rússia por 3 a 0, não pode ser mais alcançada.

No sistema Round Robin, regulamento da competição, todas as seleções se enfrentam em turno único e aquela que somar o maior número de vitória é declarada campeã.

O domingo ainda reserva alguma emoção fora a festa da China. Estados Unidos e BRASIL disputam a prata.

O Japão, que fecha o campeonato contra as chinesas, precisa ganhar para tirar a medalha de bronze do perdedor de BRASIL e Estados Unidos.

Rússia e Coreia abrem o dia aqui em Nagoya. Simples amistoso. A Rússia é quinta colocada e a Coreia terminou em último lugar.