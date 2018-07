Claudinha supera trauma, reage e ‘acontece’ no Praia Clube

Ela parece mais madura e dá sinais de estar bem adaptada ao Praia Clube, de Uberlândia.

Sem pressão, Claudinha vinha fazendo um Superliga acima da média e mantendo a regularidade até se contundir.

A jogadora se recupera da cirurgia no dedo médio da mão esquerda e no início de 2016 deve estar à disposição do técnico Ricardo Picinin.

Claudinha tem talento, sempre foi promessa, mas nunca ‘aconteceu’.

Aos 28 anos, soma passagens por São Caetano, Minas, Sesi e o extinto Campinas onde ficou marcada não pela bola e sim por ter sido xingada num pedido de tempo pelo então técnico José Roberto Guimarães.

O episódio ficou no passado e os dois hoje não se falam. Ambos dizem não ter mágoa. Ótimo.

Claudinha foi convocada pela última vez em 2013 quando fez parte do grupo campeão da Montreux Volley Masters, do Grand Prix e da Copa dos Campeões. Depois não apareceu mais em nenhuma lista.

Trabalhou e continua trabalhando. Reagiu. Humilde e sem se preocupar com seleção.

Claudinha, aparentemente, é carta fora do baralho.

Dani Lins é a única levantadora confirmada para os jogos olímpicos do Rio.

Fabíola, grávida, dificilmente estará em quadra.

Roberta, do Rio, é a favorita. Macris e Ana Tiemi correm bem por fora.

Claudinha virou um belo exemplo. Achou o caminho. Não perdeu o prazer pelo esporte e resolveu literalmente deixar a coisa ‘acontecer’.

E está acontecendo…