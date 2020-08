Clubes desmoralizam CBV e não pagam multa cobrada pelo atraso no fair play financeiro

Antes desprestigiada, agora desmoralizada.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, mudou de estágio mas continua andando para trás.

Boa de processo, não intimida ninguém.

Os clubes idem.

O blog apurou que Montes Claros e Curitiba não pagaram a multa de R$ 2 mil que consta no regulamento. Os 2 teriam sido penalizados porque não apresentaram a documentação do fair play financeiro no prazo estipulado.

Não deu em nada.

E nem poderia.

Os clubes e seus respectivos gestores simplesmente ignoraram a multa. Curitiba foi além e muito bem instruído levou o caso para à Justiça.

Decisão sensata.

Não tem como levar a sério.

É simples: por que pagar se quem dá cheque sem fundos e quebra acordos não é punido e acaba prestigiado?

Faz sentido.

A entidade paga o preço de uma gestão amadora, incompetente, omissa e conivente com o erro. O episódio envolvendo Caramuru, caloreito-mor da Superliga e convidado da CBV, acabou com a reputação que restava do CEO e Superintendente.