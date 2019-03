Com saída de Larson para China, Minas deve perder Natália para a Turquia.

Natália pode estar fazendo seus últimos jogos com a camisa do Minas.

O Shangai, da China, acena com proposta milionária e deverá tirar Jordan Larson, do Eczacibasi. A jogadora brasileira, segundo o blog apurou, foi a escolhida para ocupar a vaga da norte-americana no time turco.

As negociações estão bem avançadas, mas as partes envolvidas não estão autorizadas a falar sobre o tema respeitando assim o contrato dela com o Minas que acaba em maio.

Natália, que completa 30 anos no mês, e deixou boa impressão quando jogou por duas temporadas pelo Fenerbahçe entre 2016 e 2018.