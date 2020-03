Começou. Mercado está aberto.

A temporada 2020/21 está oficialmente aberta. E com atraso.

Normalmente as sondagens começam em fevereiro, mas dessa vez, por causa do ranking e em função da crise no Rio, que terá corte de 50% no orçamento, existe uma certa cautela por parte dos empresários, dirigentes e técnicos.

Dos 4 grandes, o que se sabe é que Praia Clube e Minas, no mínimo, manterão o padrão.

No caso do Minas, existe uma boa possibilidade do investimento aumentar em função da disputa do mundial de clubes. A prioridade é manter o trio formado por Macris, Thaísa e Léia. As 3 dificilmente deixarão de renovar.

Se Nicola está certo no Minas, o mesmo não dá para afirmar em relação ao técnico Paulo Coco. Ainda. A conquista da Superliga virou obrigação no Praia.

O blog apurou que Nicole Fawcett está fora dos planos. O time procura no mercado uma nova líbero e dispensará Suelen. A permanência de Monique é incerta. Fernanda Garay não é unanimidade e pode sobrar. A única certeza é a renovação de Martinez, ou pela menos a tentativa de ficar com dominicana, assediada pelo mercado europeu.

O Rio corre atrás de outro patrocinador para bancar parte da conta e sai atrás da concorrência e hoje está sem direção.

Até onde o blog chegou, Osasco sofrerá uma grande reformulação, começando pelas estrangeiras. Fernanda Tomé, óbvio, é carta fora do baralho. Não é a única. Camila Brait e Jaqueline só não ficam se não quiserem.

Saindo dos grandes, dá para dizer que o futuro de Bauru passa pelas quartas de final. Se eliminar Osasco o cenário será um, se cair a coisa muda de figura. Anderson não convence e continua na corda bamba. Um corrente defende o retorno da líbero Brenda Castillo, especialmente se o número de estrangeiras passar para 3. Tássia não fica. Bauru já procurou Dani Lins e Adenízia para renovar, mas não será simples. Valquíria foi procurada por outros clubes e deve enfim ser valorizada longe de Bauru.

Barueri continuará a investir na base, como de hábito.

Lorenne tem proposta do exterior, assim como Tainara.