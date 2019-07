Comissão prepara Sheilla e Fabiana para o Sul-Americano e Copa do Mundo do Japão

Elas vieram para ficar. E jogar.

Ninguém se iluda.

É questão de tempo.

As bicampeãs olímpicas, Sheilla e Fabiana, estão sendo cuidadosamente preparadas para voltarem à seleção brasileira.

A tendência, segundo o blog apurou, é que as duas reapareçam no Sul-Americano de Lima no fim de agosto.

Esse é o planejamento da comissão técnica. Competição considerada ideal para as duas ganharem ritmo de jogo de maneira gradativa levando-se em conta o nível técnico dos adversários.

Se tudo caminhar bem, Sheilla e Fabiana serão relacionadas para a Copa do Mundo do Japão em setembro.