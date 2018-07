Como ganhar pontos sem sair de casa. Praia comemora rodada (quase) perfeita

Melhor impossível.

O Praia Clube nem precisou entrar em quadra para ampliar a vantagem contra os principais adversários. Todos, sem exceção, tropeçaram. Uns menos, outros mais.

Rio e Minas deixaram mais um set pelo caminho. Hoje, aparentemente, não significa prejuízo tão grande, mas no final os sets perdidos para Pinheiros e Bauru, respectivamente, podem fazer a diferença.

E poderia ter sido pior, ou melhor, se for pensar com a cabeça do Praia.

O Rio fez 3 a 1 e sofreu em São Paulo. Andou rateando no quarto set mas controlou a situação, virou o placar contra o instável e inseguro Pinheiros.

O Minas teve roteiro semelhante em Bauru.

Saiu perdendo e contou com a incompetência de Bauru para vencer por 3 a 1. A sequência inacreditável e inconcebível de pontos no quarto set merece muito mais do que um simples registro. Aliás, a entrada de Karine foi fundamental.

Bauru tem obrigação de apurar os fatos. É nítido o desentrosamento entre determinadas jogadoras e o técnico Fernando Bonatto. O time dá a sensação de que joga quando quer. Não pode. Falta comando.

O maior lucro do Praia veio do Rio.

(Foto: Maurício Val/fotojump)

A derrota de Osasco para o Fluminense, que luta para não cair, de virada por 3 a 2 permitiu ao Praia abrir 3 pontos já na quinta rodada. Será difícil para o time paulista explicar o primeiro resultado negativo da temporada.

Primeiro em tese porque na teoria o ponto perdido contra Valinhos é praticamente irrecuperável. Não tem essa desculpa de que é início de campeonato.

Balela.

Por sinal esse mesmo Valinhos deixou merecidamente a zona de rebaixamento ao derrotar o frágil Sesi por 3 a 1.